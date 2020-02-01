إجتماع تحضيري للإحتفال بمئوية إعلان لبنان الكبير في سيدة النجاة- زحلة بحضور جريصاتي

أعرب رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ​عصام يوحنا درويش​، في كلمة له خلال اجتماع عُقد في مطرانية سيدة النجاة- زحلة، بمناسبة اليوبيل المئوي لإعلان دولة ​لبنان​ الكبير، عن أمله أن "توضع احتفالاتنا باليوبيل على جدول أعمال اللجنة الوطنية للاحتفال بالمئوية، وأن تمثّل زحلة بأحد أبنائها في هذه اللجنة الوطنية".

وأوضح أنّ "الهدف من الدعوة إلى الإجتماع هو تكريم المطران كيرلس مغبغب، الّذي لُقّب بعراب دولة لبنان الكبير، لأنّه أقنع الإنتداب الفرنسي بضرورة ضمّ زحلة لأنّها تفضّل أن تموت جوعًا ولا تنفصل عن لبنان، وأن يُحكم على زحلة بالموت إذا لم تضم أيضًا ​المعلقة​ و​بعلبك​ و​راشيا​ وحاصبيا".

من جهته، شرح رئيس اللجنة المستشار الأول لرئيس الجمهورية ​سليم جريصاتي​، الخطوات الآيلة إلى تحقيق الاحتفالات في لبنان وفي زحلة، ولفت إلى "أنّه على تنسيق مع الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ ومع السفير الفرنسي في لبنان ​برونو فوشيه​، تحضيرًا للإحتفالات المئوية في لبنان وفي ​فرنسا​ أيضًا".

وطلب أن "تتمثّل الأبرشية في اللجنة الوطنية المؤلّفة من ممثّلين عن الطوائف والجامعات: الأميركية في ​بيروت​، القديس يوسف والروح القدس الكسليك".