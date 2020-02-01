القاضي عويدات طلب التحقيق في حصول قضاة على خدمات مجانية من أوجيرو

طلب المدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ من الاجهزة القضائية، التحقيق في ما تناقلته بعض ​وسائل الاعلام​، حول وضع سيارات ل​اوجيرو​ وأرقام هواتف مجانية، في تصرف بعض ​القضاة​، على ان تجري التحقيقات في مكتب المباحث المركزية، وباشراف العميد موريس ابو زيدان".

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