ابو الحسن: وجود الحكومة أفضل من غياب السلطة في البلد

لفت أمين سر "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​هادي ابو الحسن، في حديث تلفزيوني، ان "موقف النائب السابق ​وليد جنبلاط​ يلامس الواقع ويعبّر عن قناعاتنا في أنه على ​الحكومة​ القيام بالإصلاحات اللازمة والعبرة في تنفيذ ​البيان الوزاري​ ومهمة الحكومة الأساسية هي البدء بعملية الإنقاذ ولذلك تحتاج إلى الثقة"، معتبراً ان "وجود الحكومة أفضل من غياب ​السلطة​ في البلد، واللقاء كان مع استقالة الحكومة السابقة رغم الخشية من الذهاب إلى المجهول، ولا يمكن إلا أن نحيي نبض الشارع ونتضامن مع طرابلس ومنذ اليوم الأوّل للحراك كلّ مواقف "الإشتراكي" كانت ضدّ القمع والتشكيك والتخوين ومع حرية التعبير".

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