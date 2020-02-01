تتجه مسيرات في هذه الاثناء إلى أمام جمعية المصارف على أن تنتقل بعدها إلى ساحة الشهداء ثم الى محيط مجلس النواب، في ظل انتشار كثيف للقوى الأمنية والجيش اللبناني على طول الطريق.
كما انطلقت مسيرة من منطقة الأشرفية باتجاه ساحة الشهداء في بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر مسيرات في عدد من المناطق ببيروت إنطلقت نحو ساحة الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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