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مسيرات في عدد من المناطق ببيروت إنطلقت نحو ساحة الشهداء

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تتجه مسيرات في هذه الاثناء إلى أمام ​جمعية المصارف​ على أن تنتقل بعدها إلى ​​ساحة الشهداء​​ ثم الى محيط ​مجلس النواب​، في ظل انتشار كثيف للقوى الأمنية و​الجيش اللبناني​ على طول الطريق.

كما انطلقت ​مسيرة​ من منطقة ​الأشرفية​ باتجاه ساحة الشهداء في ​بيروت​.

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