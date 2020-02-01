مسيرات في عدد من المناطق ببيروت إنطلقت نحو ساحة الشهداء

تتجه مسيرات في هذه الاثناء إلى أمام ​جمعية المصارف​ على أن تنتقل بعدها إلى ​​ساحة الشهداء​​ ثم الى محيط ​مجلس النواب​، في ظل انتشار كثيف للقوى الأمنية و​الجيش اللبناني​ على طول الطريق.

كما انطلقت ​مسيرة​ من منطقة ​الأشرفية​ باتجاه ساحة الشهداء في ​بيروت​.