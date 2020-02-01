أوقف عدد من ناشطي ​الحراك الشعبي​ عند ساحة الاعتصام على مستديرة ​ببنين​ - ​العبدة​، شاحنة نقل صغيرة، محملة بالبندورة المهربة، سلموها لاحقا مع حمولتها الى دورية من ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​، بحسب ​الوكالة الوطنية للاعلام​. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف شاحنة محملة بالبندورة المهربة في ببنين العبدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.