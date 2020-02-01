شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اختياره رئيسا شرفيا لحزب الوفد.. سليمان وهدان: أتعهد بمساندة بيت الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب الوفدى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا، على اختياره رئيسًا شرفيًا لحزب الوفد.

جاء ذلك خلال اجتماع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، مع أعضاء الهيئة العليا، اليوم السبت، لإعلان انطلاق انتخابات المكتب التنفيذى للحزب.

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وأوضح وهدان أن ذلك يزيد من مسئوليته ليرفع اسم الحزب، متعهدًا بمساندة جميع قضايا الحزب وعدم التفريط فى أى توجيه لرئيس الحزب وأعضائه.

ونوه وهدان بأنه كرئيس للجنة الإشراف على انتخابات المكتب التنفيذى سيحرص على تحقيق النزاهة فى الانتخابات، مؤكدًا أن الجميع فى الوفد على قلب رجل واحد ونسعى جميعا لتحقيق الأفضل للوطن والمواطن.