تأكيدا لما نشره ”الخليج 365”.. سليمان وهدان رئيسا شرفيا لحزب الوفد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اعتبار النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، رئيسا شرفيا لحزب الوفد بعد موافقة أعضاء الهيئة العليا. جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الهيئة العليا، اليوم السبت، لإعلان انطلاق انتخابات المكتب التنفيذى للحزب. Advertisements ووصف رئيس الوفد النائب سليمان وهدان بأنه نموذج للنائب الحزبى الملتزم. يجتمع قيادات الهيئة العليا لحزب الوفد، وذلك لاكتمال النصاب القانونى لانتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد، ومناقشة التفاصيل الخاصة بالانتخابات والحزب، والإعلان مباشرة بعد اكتمال النصاب القانونى عن انطلاق انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد، ليختار 17 عضوًا من بين أعضاء الهيئة العليا للحزب.

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