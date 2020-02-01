أبو شقة قبل انتخابات "تنفيذى الوفد": أتحدى أن أكون تحدثت فى شأن انتخاب أحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن انتخابات المكتب التنفيذى للحزب ستتم فى شفافية ونزاهة كاملة، قائلا: "أتحدى أن أكون تحدثت مع أحد فى شأن انتخاب أحدا".
جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الهيئة العليا، اليوم السبت، لإعلان انطلاق انتخابات المكتب التنفيذى للحزب.
وأوضح أبو شقة، أن الهيئة العليا لا تُوجه ولكنها توجِّه، وعندما يتدخل فى الانتخابات يكون لضمان الشفافية المجردة دون توجيه.
وشدد "أبو شقة" على أن الحزب يقدم نموذج للديمقراطية التى هى الرأى والرأى الآخر، وما يستقر عليه رأى الأغلبية يلتزم به الجميع، وغير ذلك يخالف قواعد الالتزام الحزبي.
يجتمع قيادات الهيئة العليا لحزب الوفد، وذلك لاكتمال النصاب القانونى لانتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد، ومناقشة التفاصيل الخاصة بالانتخابات والحزب، والإعلان مباشرة بعد اكتمال النصاب القانونى عن انطلاق انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد، ليختار 16 عضوًا من بين أعضاء الهيئة العليا للحزب
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