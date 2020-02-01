شكرا لقرائتكم خبر عن نجل الحويني يتطاول على دار الإفتاء بسبب تحريم ختان الإناث..ويصفهم بدعاة الباطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطاول حاتم الحويني، الداعية السلفي ونجل ابو اسحق الحويني ، على دار الإفتاء المصرية، بعد ما اعتبرت دار الإفتاء المصرية، ختان الإناث حرام وبمثابة اعتداء على المرأة وحقوقها.

نجل الحوينى، قائل إن ما ذكرته دار الإفتاء جهل، وإن الأئمة اتفقوا على جواز مشروعية ذلك.

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وذكر نجل الحويني في تدوينة له عبر تويتر :"هذا الحكم على إطلاقة بالحرمة لا يقوله إلا جاهل لم يقرأ كتابًا في الفقه؛ فختان النساء مشروع كختان الرجال، لكنه آكد في حق الرجال، وقد اتفق الأئمة على أنه مشروع، وإن اختلفوا في كونه واجباً أو مستحباً، لكنه مشروع يا دعاة الباطل!"

كانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أنه لم يرد نصا شرعيا يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم، كما لم يثبت أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قام بختان بناته الكرام، وأوضحت الدار فى فيديو "موشن جرافيك" ،أعادت نشره مرة أخرى، أن بعض المتصدرين للفتوى يزعمون بدون علم أن منع الجهات الصحية المسئولة لعمليات "ختان الإناث" يعد مخالفة للشريعة الإسلامية.