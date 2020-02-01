شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العليا للوفد تعقد اجتماعا مغلقا قبل انتخابات المكتب التنفيذى للحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع قيادات الهيئة العليا لحزب الوفد، وذلك لاكتمال النصاب القانونى لانتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد، ومناقشة التفاصيل الخاصة بالانتخابات والحزب، والإعلان مباشرة بعد اكتمال النصاب القانونى عن انطلاق انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد، ليختار 17 عضوًا من بين أعضاء الهيئة العليا للحزب.

تقدم لمنصب السكرتير العام فؤاد بدراوى، ولمنصب أمين صندوق الحزب فيصل الجمال، ويتنافس على مقعد أمين الصندوق المساعد جمال شحاتة، وسفير نور.

ويتنافس 9 قيادات وفدية على 5 مقاعد لنواب الرئيس، وهم: الدكتور خالد قنديل، وعبدالعزيز النحاس، والمهندس حسين منصور، والدكتور هانى سرى الدين، والنائب محمد عبده، وياسر الهضيبى، وعبد السند يمامة، وعبدالعليم داود، وطارق سباق.

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ويتنافس 8 مرشحين على 6 مقاعد للسكرتارية المساعدة، وهم: أنور بهادر، وطارق تهامى، وعباس حزين، ومحمد فؤاد، وكاظم فاضل، وعصام الصباحى، وهانى أباظة، ونبيل عبدالله.

ويتنافس 7 قيادات وفدية على 4 مقاعد لعضوية المكتب التنفيذى من الهيئة العليا وهم: محمد حلمى سويلم، وصفوت عبدالحميد، وأحمد جاويش، ومحمد الزاهد، وعيد هيكل، والدكتور عمر عبدالجواد، وحمدى قوطة.

وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أنه يقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن الانتخابات ستجرى بشفافية تامة تحت إشراف لجنة من شيوخ الوفد من غير المرشحين، مشددا على أن الحزب ملتزم بمبادئ الديمقراطية وأن ما ينتهى إليه رأى الأغلبية يلتزم به الجميع.