شكرا لقرائتكم خبر عن "عاشور" يتفقد مبنى "المحامين".. ومسئولو المشروع: الانتهاء من الواجهة بمارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم السبت، جولة تفقدية لمبنى النقابة الجديد بشارع رمسيس، للوقوف على أخر التطورات الخاصة بتشطيب المبنى.

وأوضح مسئولو المشروع للنقيب العام سامح عاشور، أن أعمال البناء تم الانتهاء منها، وجارى الآن التشطيب فيما يتعلق بالكهرباء والصرف وأنظمة إطفاء الحريق، والمحارة، كما سيبدأ غدا التجهيز لتركيبات التكييف المركزي.

كما توقع مسئولو المشروع، الانتهاء من الواجهة الخارجية للمبنى خلال شهر مارس المقبل، على أن ينتهى المبنى خلال شهر يوليو، مضيفا: "سيتم أيضا تطوير المبنى التاريخى للنقابة، وربطه بالمبنى الجديد".

من جهته، شدد "عاشور"، على ضرورة إنجاز مشروع مبنى النقابة فى أسرع وقت ممكن، ليكون صرحا جديدا للنقابة يفخر به جميع المحامين، ويليق بمكانة مهنة المحاماة العريقة.

شكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف وأخرى على مقاعد الهيئات العامة والشركات.

Advertisements

ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الأثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات والطعون والاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير وحتى الخميس الموافق 6 فبراير والفصل فى الطعون والتنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .