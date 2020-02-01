محافظ دمياط تتفقد الشوارع وتوجه برفع الإشغالات- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم السبت، جولة تفقدية تابعت خلالها عمليات الرصف الجاري تنفيذها بعدد من المناطق في مركز ومدينة كفر البطيخ.

يأتي المشروع المدرج ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، بتكلفة تتجاوز 4 ملايين جنيه، فضلًا عن عمليات الرصف بالبلاطات الخرسانية بتكلفة مليون جنيه.

واستهلت المحافظ الجولة بمتابعة الأعمال التي جرى تنفيذها مؤخرًا بطريق ٨٠١، ووجهت بمراجعة عمليات الرصف بطول الطريق والالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية.

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وأصدرت المحافظ تعليمات مشددة بضرورة الارتقاء بمستوى النظافة العامة بالشوارع، وتنفيذ حملة موسعة لرفع الإشغالات وإزالة الأكشاك الموجودة أسفل كوبري كفر البطيخ، وإعادة تخطيط المنطقة بشكل حضاري.

وواصلت الدكتورة منال عوض جولتها بمتابعة أعمال إحلال وتجديد خط المياه بطريق ١٨ بطول ٨٠٠ متر، ووجهت مجدي خاطر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، بالتأكيد على كافة الجهات بسرعة تنفيذ جميع أعمال الشبكات وكابلات الفايبر وفقا لمنظومة التحول الرقمي.

وتابعت محافظ دمياط أيضاً أعمال الرصف بطريق الترعة بطول ٢٠٠ متر، وتفقدت أعمال الرصف بالبلاطات الخرسانية التي جرى تنفيذها بالمنطقة الواقعة بين شارعي القدس وسعد زغلول، وشوارع صلاح الدين وعمر مكرم والإمام الشافعي، بالإضافة إلى شارع رقم ٥.