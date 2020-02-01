تعطل سيستم صرف السلع التموينية في بعض المحافظات.. والوزارة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

اشتكى عدد من بدالي التموين وأصحاب مشروع جمعيتي من تعطل سيستم صرف السلع التموينية في اليوم الأول لصرف سلع شهر فبراير.

وقال محمود حسن المتحدث الرسمي باسم المستفيدين من مشروع جمعيتي، أن جميع الفروع التي تعمل الماكينات الخاصة بها وفقا لسيستم شركة سمارت توقفت عن العمل مرتين اليوم السبت لمدة نصف ساعة.

وأضاف أنه تم إبلاغ وزارة التموين بالعطل الذي تم إصلاحه صباح اليوم ثم تعطل مرة أخرى في تمام الساعة الثالثة عصراً.

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من جانبه قال مصدر في وزارة التموين، إن العطل خاص فقط بشركة سمارت وتم حله، موضحا أنها المرة الأولى التي يحدث فيها هذا العطل.

وأكد المصدر، انتظام صرف السلع التمونية بمختلف المحافظات.