ميناء الإسكندرية يكشف حقيقة استقبال سفن قادمة من الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، عدم وصول أي سفن من دولة الصين إلى عروس البحر المتوسط، منذ فترة طويلة، تمتد إلى ما قبل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال المتحدث باسم الميناء، إنه جرى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع دخول فيروس "كورونا" إلى البلاد عبر السفن الصينية أو غيرها، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف الغندور، في تصريح لـ"الخليج 365" اليوم السبت، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع إدارة الحجر الصحي لمتابعة فحص الوافدين من الصين والدول المجاورة.

وأشار المتحدث، إلى تحرير "كروت المراقبة الصحية" للقادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات، فضلًا عن توعية العاملين بخطورة المرض وطرق انتقال العدوى.