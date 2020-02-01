بالصور.. وزير الأوقاف يشهد فعاليات المعسكر التثقيفي للأئمة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم السبت، فعاليات المعسكر التثقيفي السابع للأئمة بحضور الدكتور عبد الله النجار عميد كلية الدراسات العليا الأسبق، والدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة.

وقال وزير الأوقاف إن المعسكر التثقيفي والدورة التدريبية للأئمة بأسوان، تعتبر بمثابة مفتاح العلم والتأهيل المستمر، كون أسوان تضم 8 مدارس علمية، بجانب 48 مدرسة قرآنية، بالإضافة إلى 6 فصول لمحو الأمية ومركز ثقافي.

وقدم اللواء أشرف عطية، الشكر لوزير الأوقاف على ما تقدمه من دعم كبير لأسوان، وحرصه على مشاركة أسوان في احتفالاتها بالعيد القومي الـ 49، مؤكدًا وجود تعاون وثيق بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة.