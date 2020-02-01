المبعوث الأمريكي لمحادثات طالبان يعود الى كابول

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (أ ف ب):

يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص للمفاوضات مع حركة طالبان زلماي خليل زاد بالرئيس الأفغاني اشرف غني السبت، بحسب ما أكد مسؤول، في مسعى جديد على ما يبدو لدفع المحادثات الهادفة الى التوصل الى اتفاق مع الحركة المسلحة.

ولا تزال واشنطن وطالبان تسعيان الى التوصل إلى اتفاق يؤدي الى خروج القوات الأمريكية من افغانستان مقابل ضمانات أمنية من الحركة.

إلا أن الويات المتحدة لزمت الصمت في الأسابيع الأخيرة حول وضع المحادثات.

وذكر المتحدث باسم غني ان خليل زاد مستعد لعقد محادثات مع غني بعد الظهر. إلا أنه لم يكشف عن فحوى المحادثات.

ولم تعلق السفارة الأمريكية في كابول فورا على وصول خليل زاد.

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وتأتي زيارة خليل زاد إلى افغانستان بعد يوم من زيارته باكستان حيث التقى بعدد من المسؤولين من بينهم رئيس هيئة الاركان الباكستاني قمر جاويد باجوا.

وساعدت اسلام اباد في تيسير المحادثات بين طالبان وواشنطن في قطر خلال العام الماضي.

وجاء في بيان لمسؤولين اميركيين في باكستان ان خليل زاد "رحب بجهود باكستان المستمرة لدعم خفض العنف الذي سيمهد الطريق لاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان والمفاوضات بين الافغان والتوصل الى وقف اطلاق نار شامل ودائم دعما لسلام مستدام".

وتتفاوض الولايات المتحدة وطالبان منذ عام من اجل التوصل الى اتفاق، وكادتا ان تعلنا عن اتفاق في سبتمبر 2019 عندما اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فجأة ان العملية "ميتة" بسبب عنف طالبان.

واستؤنفت المفاوضات في قطر في ديسمبر، غير أنّها علّقت مجدداً بعد ايام قليلة في أعقاب هجوم تبناه المتمردون على قاعدة بغرام التي يسيطر عليها الأمريكيون.