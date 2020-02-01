مليون ريال سعودي مهر الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم

مقابل مهر مليون ريال سعودي عقدت الفاشونيستا السعودية بدور البراهيم، قرانها على أحد الأشخاص، ولم تفصح عن هويته أو طبيعة عمله، لكنها أكدت على قيمة المهر الذي يعادل نحو "4 ملايين و211 ألف جنيه مصري" بنشرها صورة من عقد القران.

ونشرت بدور عبر حسابها على" سناب شات"، صورة من عقد القران، وظهر واضحا مبلغ المليون ريال سعودى في خانة المهر، بينما تعمدت التظليل وإخفاء على اسم الزوج، الذي لم يتضح إن كان من داخل المملكة السعودية

أو جنسية آخر من خارج المملكة، صحبتها بتعليق: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قرانى، اللهم اجعله عقداً تنعقد به سعادتنا".

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وكانت الفاشونستا السعودية، أثارت الجدل بعد ظهورها في مقطع فيديو العام الماضي، اشترطت فيه مهر مليون ريال سعودي على زوج المستقبل، إلا أن حلمها لم يتحقق سوى هذا العام، وتم عقد القران الخميس الماضي، ثم نشرت صورة من داخل

الصالة الملكية في مطار الملك فهد الدولى، وعلى ما يبدو أنهما سيغادران لقضاء شهر العسل خارج البلاد.

وبعد نشر صور عقد القران وقيمة المهر، تباينت ردو أفعال رواد منصات التفاعل الاجتماعي والسوشيال ميديا، حول قيمة المهر، حيث قالت وداد: "بدور البراهيم للأمانة ما أحبها ولا تعجبني، لكن الله يوفقها ويسعدها ويبارك لها يارب"، فيما انتقدتها مها التميمى، قائلة: "أكثرهن بركة أيسرهن مؤنه، وآسفى على كل امرأة حددت قيمتها بمال"، فيما قال آخر: "هي أصلا ما قالت أول إن مهرها مليون، إلا أنها ضامنه تحت باطها العريس، بس عملت شو، وتبى تبين إنها قالت بيجيها اللى يدفع المليون".