الأردن يجلي 71 طالبًا من ووهان الصينية بسبب كورونا

وصل 71 طالبًا أردنيًا وعربيًا إلى مطار الملكة علياء الدولي، وذلك عبر طائرة ملكية وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بإرسالها لإجلاء هؤلاء الطلاب من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي فيروس كورونا وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

قال وزير الصحة بالوكالة الدكتور صالح الخرابشة في تصريح أوردته وكالة أنباء الأردن بترا إنه سيتم نقل الطلاب إلى مستشفى البشير لفحصهم والتأكد من خلوهم من المرض، دون

دخولهم إلى مبنى المطار كإجراء احترازي.من جانبه ، أوضح وزير النقل خالد سيف أن الطائرة أقلت 55 طالبا أردنيا وسبعة طلاب من فلسطين وثلاثة من سلطنة عمان وثلاثة تونسيين بالإضافة إلى طالب واحد من كل من لبنان والبحرين، فضلا عن زوجة طالب تحمل الجنسية الروسية .. مشيرا إلى أن الطائرة تعتبر أول ناقل رسمي لدولة تدخل إلى مطار ووهان لعملية إجلاء.وثمن جهود وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لتأمين وصول الطائرة من جمهورية الصين وإصدار الموافقات اللازمة.من جهته، قال أمين عام وزارة الصحة الدكتور حكمت أبو الفول إن الطلبة الأردنيين والعرب بصحة جيدة لكن سيتم وضعهم بالحجز التحفظي في مستشفى العزل واستقبالهم من قبل كوادر طبية مجهزة، حيث تم تجهيز جميع الإجراءات داخل العزل للتأكد من سلامتهم .. لافتا إلى أنه سيبدأ الفحص غدا الأحد بعد وصول الشرائح المعدة للفحص بالإضافة لحجز الطائرة 5 أيام لتعقيمها.