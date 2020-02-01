لكبح تدفق المهاجرين .. اليونان تخطط لبناء حاجز في بحر إيجه

كشفت اليونان عن خطط لبناء حاجز طاف في بحر إيجه لصد تدفق المهاجرين، الذين يحاولون الوصول إلى شواطئها وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .



وأشارت صحيفة التايمز البريطانية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت إلى أن الحاجز المقترح سيبلغ طوله 2.7 كيلومتر بارتفاع 1.1 متر، فيما سيرتفع 50 سنتيمترا فوق سطح البحر، لافتة إلى أنه من

المتوقع أن يُصنع من الأضواء الوامضة المتشابكة.



وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع اليونانية قالت "إن حاجز الطوارئ سيتم الانتهاء من إقامته خلال الثلاثة أشهر القادمة، موضحة أن الحاجز سيحمي بشكل أساسي جزيرة ليسبوس، وهي أكبر وجهة للمهاجرين بحرا".. مشيرة إلى أن الحكومة اليونانية طلبت من

متعاقدين خاصين التقدم بتصميمات للحاجز، الذي إذا نجح في أداء مهمته سيتم مدّه ليصبح 15 كيلومترا.



وذكرت الصحيفة أن القوارب الصغيرة ستعاني لتجاوز الحاجز، الذي يرتفع فوق سطح البحر، بينما شبكة الأضواء ستعرقل القوارب ذات المحركات المروحية أثناء محاولتها الوصول إلى شواطئ اليونان، التي استقبلت أكثر من 60 ألف مهاجر خلال عام 2019.. فيما انتقد نشطاء حقوق الإنسان خطط اليونان، محذرين من أنها قد تعرض حيوات آلاف من طالبي اللجوء للخطر.