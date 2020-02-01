مقتل عنصرين من تنظيم داعش في عملية أمنية بديالي بالعراق

أعلنت القوات الأمنية العراقية اليوم السبت، أنها تمكنت من قتل إرهابيين اثنين في محافظة ديالى الواقعة شرقي العاصمة بغداد وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأفاد مصدر أمني عراقي حسبما

أفادت قناة السومرية نيوز الإخبارية ـ بأن قوة أمنية نفذت بالاشتراك مع مديرية استخبارات ديالى، عملية أسفرت عن مقتل عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي في بحيرة "حمرين" الواقعة شمال شرق المحافظة بالعاصمة بغداد.



وتنفذ الأجهزة الأمنية العراقية بين الحين والآخر عمليات في مناطق متفرقة من محافظة ديالى، تسفر عن ضبط واعتقال وقتل الإرهابيين المنتمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

