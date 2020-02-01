الرئيس الفلسطيني..يحيي موقف الشعوب العربية من "خطة السلام الأمريكية"

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس التحية للشعوب العربية في كل مكان، والتي قال إنها بدأت تنتفض؛ احتجاجا على ما سماها "صفقة العصر" وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. سماها "صفقة العصر" وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية اليوم السبت"إننا طلبنا عقد هذا الاجتماع لإطلاع الجميع على موقفنا من الخطة الأمريكية لمنع ترسيمها كمرجعية جديدة. الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية اليوم السبت"إننا طلبنا عقد هذا الاجتماع لإطلاع الجميع على موقفنا من الخطة الأمريكية لمنع ترسيمها كمرجعية جديدة.

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