مصر في انتظار المولود رقم 100 مليون

تستعد مصر لاستقبال المولود رقم 100 مليون، إذ من المتوقع أن تعلن الساعة السكانية الرقمية على واجهة مقر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وسط القاهرة، عن وصول المولود صاحب الرقم المميز.
قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر،ألكسندر بوديروزا، إن المولود المنتظر سينضم إلى شعب، كل ستة من عشرة أشخاص فيه دون سن 29 عامًا.
وصل تعداد السكان في مصر حتى وقت كتابة هذا التقريرإلى 99,944,421 نسمة، وفق الساعة السكانية الرسمية التي تحدث على مدار الساعة.
تكافح كثير من الدول العربية والأفريقية زيادات سكانية، لكن بوديروزا قال إن الضغوط في مصر كبيرة لأن 97 في المئة من شعبها يعيشون على مساحة 8 في المئة فقط من أراضيها، ويكتظ بهم وادي ودلتا نهر النيل.
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