كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع شخصين وإصابة آخر جراء انفجاران في مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شخصان حتفهم، اليوم السبت، جراء انفجاران بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وقال المتحدث باسم الحكومة الصومالية إسماعيل مختار عمر، إنه جرى استهداف سيارة خاصة بمسؤول أمن إقليمي شمالي المدينة؛ ما أسفر عن مقتل حارسين وإصابة مسؤول محلي.

وفي جنوب المدينة، استهدفت سيارة مفخخة مجموعة من الجنود الذين ينتمون لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميسوم".

وتبادل الجنود إطلاق النار مع مسلحين مجهولين، ولم ترد تقارير بسقوط قتلى، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن أي من الهجومين.