كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا.. رجال الإطفاء ينجحون في منع وصول الحرائق إلى العاصمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الإطفاء من منع الحرائق البرية التي تغذيها الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة من الوصول إلى مناطق الضواحي في عاصمة أستراليا، كانبرا، باستخدام رش المياه الهوائي لمقاومة الحرائق لإنشاء خط دفاعي طوله 2.5 كيلومتر (1.55 ميل)، اليوم السبت.

وقالت السلطات، إن ثلاث قطرات من مثبطات اللون الوردي خلقت الخط على طول قاع جبل جنوبي كانبرا، مع خطط لمزيد من القطرات يوم الأحد، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وكما ورد، تمكنت فرق الإطفاء حتى الآن من إنقاذ جميع المباني في إقليم العاصمة الأسترالية، مقر كانبرا، حسبما ذكرت السلطات.

وقالت مفوضة وكالة خدمات الطوارئ في إقليم العاصمة الأسترالية، جورجينا ويلان، اليوم السبت: "لقد كان هذا يومًا جيدًا لإطفاء الحرائق بالنسبة لنا، فيما يتعلق بحماية أصولنا الثقافية والبنية التحتية الحيوية. هدفنا الليلة هو القيام بعمليات مؤلمة لتوحيد خطوط الاحتواء هذه."

كانت هناك مخاوف في وقت سابق من اليوم من أن الحريق قد يصل إلى ضواحي كانبرا الجنوبية، مما يهدد المنازل والأرواح كما فعلوا في عام 2003 عندما دمرت الحرائق ما يقرب من 500 منزل وأودت بحياة أربعة أشخاص.

تحولت الأجواء السماوية على طول طريق مونارو السريع في إقليم العاصمة الأسترالية إلى اللون البرتقالي - الأحمر اليوم السبت، حيث ارتفع حجم الحريق غير المنضبط إلى أكثر من 50 ألف هكتار (123،500 فدان).

تم إغلاق الطريق السريع الرئيسي وأصدرت السلطات تحذيرات لبعض السكان بأن الوقت قد فات للإجلاء، قبل أن تبدأ الظروف في التراجع في وقت متأخر من اليوم.

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أعلنت المنطقة حالة الطوارئ يوم الجمعة تحسبًا للظروف الحارة والرياح التي من المتوقع أن تستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أسفر موسم حرائق الغابات المدمر الذي طال أمده في أستراليا عن مقتل 33 شخصًا ونحو مليار حيوان أليف منذ سبتمبر. تم تدمير حوالي 2500 منزل وتم هدم أكثر من 11.7 مليون هكتار (2.8 مليون فدان) من أراضي الأحراش الجافة.

اندلع حريق كبير آخر غير متحكم فيه جنوبا في منطقة سني مونارو بولاية نيو ساوث ويلز اليوم السبت، وهي نفس منطقة جبال الألب التي تحطمت فيها ناقلة جوية في 22 يناير بعد سقوطها في النيران، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من رجال الإطفاء الأمريكيين.

تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) في أجزاء من نيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية اليوم السبت، مما دفع تحذيرات واسعة للناس ليكونوا في حالة تأهب لخطر الحريق المحتمل.

وقالت السلطات، إن بعض الحرائق تولد أنماطًا جوية خاصة بها بما في ذلك عواصف رعدية في جنوب شرق أستراليا.

كان نحو 20 حريقًا مشتعلًا في ولاية فيكتوريا، وواحد في مستوى الطوارئ. وبعيدًا عن أماكن الإطفاء، كان من المتوقع هطول أمطار غزيرة، مع تحذير السلطات من "فيضانات مفاجئة خطيرة ومهددة للحياة".

وقال أندرو كريس، مفوض إدارة الطوارئ في فيكتوريا: "عندما يتعلق الأمر بالطقس، فهي في الحقيقة حكاية دولتين".