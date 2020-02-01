كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفلسطيني يحيي موقف الشعوب العربية من صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، التحية للشعوب العربية في كل مكان، والتي قال إنها بدأت تنتفض؛ احتجاجا على ما سماها "صفقة العصر".

وقال الرئيس الفلسطيني، في كلمته أمام الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية، "إننا طلبنا عقد هذا الاجتماع لإطلاع الجميع على موقفنا من الخطة الأمريكية لمنع ترسيمها كمرجعية جديدة".

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وأكد عباس، "منذ أن استولت أمريكا على ورقة المفاوضات، لم يحصل أي تقدم في القضية الفلسطينية، والتقيت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 4 مرات، ووفده أتى إلينا 37 مرة، لكن هذه اللقاءات لم تثمر شيئا، رغم أن لقاءنا الأول كان مبشرا".

وأضاف "لقد جربنا الطريق المسلح، لكنه لم يثمر، وأبلغت ترامب بأننا نريد أن نبنى دولة، وأن شعبنا يريد أن يعيش بأمن وأمان واستقرار واستقلال، وإنني أؤمن بأننا نستطيع بدولة منزوعة السلاح، وتفاجئنا بعد شهرين من لقاء إيجابي مع ترامب بإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل، ووقف ما يقدمه لنا من مساعدات ولوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا)".

وأكد الرئيس عباس، أن بلاده تتعاون مع 83 دولة في العالم لمكافحة الإرهاب، وتؤمن فعلا بمحاربته محليا ودوليا، كاشفا عن أنه رفض تسلم "خطة السلام الأمريكية"، وكذلك رفض تلقي الاتصال الذي أجراه به الرئيس الأمريكي.