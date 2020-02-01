كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة من زعيم كوريا الشمالية للرئيس الصيني بشأن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، برسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينج قدم فيها مواساته في تفشي فيروس كورونا في الصين، كما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم السبت.

وقالت الوكالة، إن "كيم" عبر عن اقتناعه بأن الحزب والحكومة وشعب الصين سيخرجون منتصرين بالتأكيد في حملة مكافحة المرض" تحت إشراف الرئيس الصيني، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

الصين، هي الحليف الأقرب الذي تضمنه كوريا الشمالية المنعزلة. ألغت البلاد معظم الرحلات الجوية إلى الصين، وفرضت الحجر الصحي الإلزامي على جميع الوافدين من الصين، والمعابر الحدودية المشددة بشدة عقب تفشي المرض.

وقد أعلنت هيئة الصحة في الصين، اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 259، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة فرض قيود حدود جديدة على الرعايا الأجانب الموجودين في الصين.

ولا تزال مقاطعة هوبى، مركز الوباء، تحت الحجر الصحي الافتراضي، مع إغلاق الطرق وإغلاق وسائل النقل العام، ولكن أعدادًا صغيرة من المسافرين ما زالت تنتهك عملية الإغلاق.

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ووسط مخاوف من احتمال انتشار الفيروس في الخارج، أعلنت الولايات المتحدة عن إجراءات لتقييد دخول الرعايا الأجانب الموجودين مؤخرًا في الصين.

وأعلنت جميع شركات الطيران الأمريكية الرئيسية الثلاث يوم الجمعة إنها ستلغي رحلاتها إلى البر الرئيسي للصين.

وصرح جودن جاليا، ممثل منظمة الصحة العالمية للصين، أن القيود المفروضة على التجارة والسفر ليست ضرورية.

وأضاف جاليا لرويترز، اليوم السبت "نريد أن تركز الدول على جهود التخفيف لتحديد احتمال استيراد الحالات والرد على أي تفش محلي".

وأبلغت حوالي 24 دولة عن وجود حالات مؤكدة للفيروس، ولكن الغالبية العظمى من المصابين ما زالوا في الصين.