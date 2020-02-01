كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تعتزم إعفاء واردات المنتجات المتعلقة بمكافحة كورونا من الضرائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة المالية الصينية، اليوم السبت، أن السلطات ستنفذ إعفاءات ضريبية لواردات المنتجات المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة، في بيان على موقعها على الإنترنت، إن المواد المستخدمة مباشرة لمكافحة الوباء ستعفى من رسوم الاستيراد من 1 يناير إلى 31 مارس، وفقًا لوكالة "رويترز".

كما سيتم إعفاء الواردات من التبرعات بما في ذلك سيارات الإسعاف والمنتجات المطهرة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك.

وقد أعلنت هيئة الصحة في الصين، اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 259، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة فرض قيود حدود جديدة على الرعايا الأجانب الموجودين في الصين.

ولا تزال مقاطعة هوبى، مركز الوباء، تحت الحجر الصحي الافتراضي، مع إغلاق الطرق وإغلاق وسائل النقل العام، ولكن أعدادًا صغيرة من المسافرين ما زالت تنتهك عملية الإغلاق.

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ووسط مخاوف من احتمال انتشار الفيروس في الخارج، أعلنت الولايات المتحدة عن إجراءات لتقييد دخول الرعايا الأجانب الموجودين مؤخرًا في الصين.

وأعلنت جميع شركات الطيران الأمريكية الرئيسية الثلاث يوم الجمعة إنها ستلغي رحلاتها إلى البر الرئيسي للصين.

وصرح جودن جاليا، ممثل منظمة الصحة العالمية للصين، أن القيود المفروضة على التجارة والسفر ليست ضرورية.

وأضاف جاليا لرويترز، اليوم السبت "نريد أن تركز الدول على جهود التخفيف لتحديد احتمال استيراد الحالات والرد على أي تفش محلي".

وأبلغت حوالي 24 دولة عن وجود حالات مؤكدة للفيروس، ولكن الغالبية العظمى من المصابين ما زالوا في الصين.