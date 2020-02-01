كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء الأمم المتحدة: الحوثيون يحصلون على أسلحة مماثلة للإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمتلك المتمردون الحوثيون في اليمن، أسلحة جديدة مماثلة لتلك المنتجة في إيران، وفقًا لتقرير للأمم المتحدة، في انتهاك محتمل لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.

والأزمة في اليمن تحرض المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران ضد القوات الحكومية التي يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية، نقلًا عن "ميديل ايست أون لاين".

وقال خبراء الأمم المتحدة في تقرير إلى مجلس الأمن، إن طريق التهريب الرئيسي لقطع الغيار، والأسلحة بدون طيار المتوفرة تجاريًا "يبدو أنه يمتد عبر البر من عمان والساحل الجنوبي لليمن، عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، باتجاه صنعاء، عاصمة البلاد التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت اللجنة إن مصادرة سفينة صيد كبيرة في بحر العرب يوم 25 نوفمبر تحمل صواريخ مضادة للدبابات تشير إلى أن النقل البحري "مستمر في لعب دور" في الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة.

وقال التقرير، الذي جمعته لجنة من خبراء الأمم المتحدة مكلفين بمراقبة حظر الأسلحة، إن بعض الأسلحة الجديدة التي يمتلكها المتمردون منذ عام 2019 "لها خصائص تقنية مماثلة للأسلحة المصنعة في جمهورية إيران الإسلامية".

• هجمات أرامكو

ولم تذكر اللجنة ما إذا كانت الأسلحة قد سلمت إلى الحوثيين مباشرة من قبل الحكومة الإيرانية، التي نفت مرارًا إرسال أسلحة لهم.

وقالت الوثيقة "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة سابقًا، استخدموا نوعًا جديدًا من المركبات الجوية غير المصممة بدلتا ونموذجًا جديدًا لصاروخ كروز الهجوم البري".

ووفقا للوثيقة، فإن الأسلحة، وكذلك الأجزاء المتاحة تجاريًا والتي تشكل بعض الأسلحة، قد تنتهك الحظر. وخلال معظم عام 2019، قالت اللجنة، واصل الحوثيون هجماتهم الجوية المكثفة على المملكة العربية السعودية باستخدام نظامين جديدين للأسلحة.

وقال الخبراء إنهم حققوا في الهجوم الكبير الذي وقع يوم 14 سبتمبر على منشآت نفط أرامكو السعودية في خريص وأبيك، حيث يوجد معمل معالجة النفط في المملكة.

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وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات. لكن اللجنة قالت إنها وجدت أنه "على الرغم من الادعاءات بعكس ذلك، فمن غير المرجح أن تكون قوات الحوثي مسؤولة عن الهجوم، لأن النطاق المقدر لأنظمة الأسلحة المستخدمة لا يسمح بالإطلاق من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون".

ومع ذلك، قال الخبراء إن عددا من الهجمات الأخرى التي تستخدم نفس الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز البرية يمكن أن تعزى إلى الحوثيين.

وزعمت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية أن إيران مسؤولة عن هجمات أرامكو. ووصفت طهران المزاعم بأنها "أكاذيب قصوى".

وقالت اللجنة إنها لا تعتقد أن الأسلحة المعقدة نسبيًا المستخدمة في تلك الهجمات "تم تطويرها وتصنيعها في اليمن، مما يعني ضمنًا أنها قد تم استيرادها في انتهاك لحظر الأسلحة المستهدف".

وأضافت اللجنة إنها قامت بتحليل حطام الطائرات بدون طيار واستولت على أجزاء، وتعقبت شحنة من إحدى شركات هونغ كونغ على عنوان في مسق، عُمان، وآخر من اليابان إلى أبو ظبي.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت اللجنة إنها حددت "شبكة الحوثيين المتورطة في قمع النساء اللاتي يعارضن الحوثيين، بما في ذلك من خلال استخدام العنف الجنسي".

وأعلن التقرير "استمرت انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان على نطاق واسع من قبل جميع الأطراف في اليمن دون عقاب".

وبدأ الصراع في اليمن مع سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014، والذين يسيطرون على جزء كبير من شمال البلاد.