بعد تسجيل 6 حالات إصابة.. أمريكا تعلن حالة “الطوارئ الصحية” بسبب فيروس كورونا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، حالة الطوارئ الصحية في الولايات المتحدة بعد تسجيل 6 إصابات مثبتة بفيروس “كورونا الجديد”
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار، خلال مؤتمر صحفي ليلة أمس الجمعة من البيت الأبيض، أكد فيه خطورة الوضع الصحي في الصين بسبب انتشار هذا الوباء.
وقال الوزير في تصريحاته إن “الإجراءات المتخذة في إطار حالة الطوارئ تشمل منع الأجانب الوافدين من الصين، من دخول الولايات المتحدة اعتبارا من الأحد القادم”.
في السياق ذاته أكد الوزير أن “الرئيس دونالد ترامب أمر بفرض حظر مؤقت على دخول البلاد على الأشخاص الذين قد يحملون الفيروس”.
ولفت إلى أن “أي مواطن أمريكي يعود إلى الوطن بعد زيارة مقاطعة هوبي الصينية خلال الأسبوعين الماضيين، سيتم وضعه قيد الحجر الصحي لمدة 14 يوما. كما سيخضع الأمريكيون العائدون من الصين لفحوص طبية في منافذ دخول مخصصة”.
وأوضح أن التدابير المتخذة وقائية، مؤكدا أن خطر الإصابة بالفيروس في البلاد “منخفض”، وأن مهمة السلطات تكمن في إبقاء المخاطر النابعة من “كورونا” عند هذا المستوى.
منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت الخميس الماضي حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس.
وفيروس “كورونا الجديد” ظهر في سوق بووهان الصينية، مطلع دجنبر 2019، لينتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
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