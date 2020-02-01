دوري أبطال إفريقيا.. الرجاء في مباراة شكلية ضد فيتا كلوب الكونغولي

يستقبل فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم السبت، ضيفه فيتا كلوب الكونغولي، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وتعد مباراة اليوم، شكلية للفريق الأخضر بعدما ضمن تأهله إلى دور الربع السبت الماضي، عقب عودته بتعادل إيجابي بهدفين في كل شبكة، ضد مضيفه الترجي التونسي.

واعتبر جمال السلامي مدرب “النسور الخضر” لقاء فيتا كلوب، أفضل إعداد للمواجهة التي ستجمع فريقه بعد أسبوع، بمولودية الجزائر الجزائري، برسم إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وأشار السلامي، خلال الندوة الصحافية للمباراة أمس الجمعة، أن الرجاء مطالب بإنهاء دور المجموعات بنتيجة إيجابية، خاصة وأن الفريق يلعب أمام أنصاره، وذلك من أجل تأكيد أحقيته بالمرور إلى ربع نهائي المسابقة القارية.

ولن تؤثر نتيجة المباراة على جدول ترتيب المجموعة، التي حسم الترجي صدارتها، متبوعا بممثل كرة القدم الوطنية، بينما يتصارع فيتا كلوب، وشبيبة القبائل الجزائري، على المركز الثالث، علما أن الفريقين معا خرجا رسميا من المسابقة في الجولة الماضية.