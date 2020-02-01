برشلونة يقترب من حسم صفقة ويليان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني اقترب من حسم التعاقد مع لاعب تشيلسي الإنجليزي، ويليان، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة اقترب من حسم اتفاقه مع ويليان، كي ينتقل إلى "كامب نو" في الصيف المقبل بمجرد انتهاء عقده رفقة تشيلسي.

وأشارت إلى أن تشيلسي حاول تجديد عقد ويليان، لكن الأخير يبحث عن تحدٍ جديد خارج "ستامفورد بريدج".

وأوضحت أن برشلونة سبق أن أبدى اهتمامه من قبل بضم اللاعب، كما التقى ممثلي اللاعب البرازيلي عدة مرات، للتوصل إلى اتفاق.

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وكشفت أن ويليان تمثله وكالة Sport Invest، مثل مواطنه فيليب كوتينيو نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ.

وذكرت "ماركا" أن تشيلسي يدرك أن ويليان سيغادر النادي في الصيف المقبل مجانًا، ورغم ذلك رفضوا السماح له بالرحيل في كانون الثاني/يناير، بسبب نقص اللاعبين في تشكيلة المدرب فرانك لامبارد.

وكانت تقارير إسبانية قالت إن برشلونة حاول ضم ويليان خلال الميركاتو الشتوي المنصرم.