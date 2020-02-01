برشلونة على أعتاب حسم صفقة ويليان

2020-02-01 | 14:35
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وأشارت إلى أن تشيلسي حاول تجديد عقد ويليان، لكن الأخير يبحث عن تحدٍ جديد خارج "ستامفورد بريدج".
وأوضحت أن برشلونة سبق أن أبدى اهتمامه من قبل بضم اللاعب، كما التقى ممثلي اللاعب البرازيلي عدة مرات، للتوصل إلى اتفاق.
وكشفت أن ويليان تمثله وكالة Sport Invest، مثل مواطنه فيليب كوتينيو نجم برشلونة المعار إلى بايرن ميونخ.
وذكرت "ماركا" أن تشيلسي يدرك أن ويليان سيغادر النادي في الصيف المقبل مجانًا، ورغم ذلك رفضوا السماح له بالرحيل في كانون ثان، بسبب نقص اللاعبين في تشكيلة المدرب فرانك لامبارد.
وكانت تقارير إسبانية قالت إن برشلونة حاول ضم ويليان خلال الميركاتو الشتوي المنصرم.
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