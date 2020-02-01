الرئيس الفلسطيني يعلن قطع جميع العلاقات مع واشنطن

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم السبت، من القاهرة حيث يعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية، عن قطع كل العلاقات بما فيها "الأمنية" مع واشنطن، وذلك ردا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تعرف بـ "صفقة القرن". وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس – أبو مازن - إنه أبلغ إسرائيل رسميا ـ "قطع كل العلاقات معها بما فيها الأمنية" وطلب منها "تحمل مسؤولياتها كقوة احتلال" للأراضي الفلسطينية. وتلا عباس أمام الاجتماع العربي نص رسالة قال إنها سُلمت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد له فيها أن الخطة الأميركية للسلام تمثل "نقضا لاتفاقات" أوسلو الموقعة بين الفلسطينيين وإسرائيل عام 1993 وبالتالي "عليكم تحمل المسؤولية كقوة احتلال: من حقنا أن نواصل نضالنا المشروع بالوسائل السلمية من أجل إنهاء الاحتلال".



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