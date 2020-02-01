أمير الكويت لجنبلاط: موقفنا راسخ في مساندة لبنان

اشارت مفوضية الإعلام في ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ الى ان رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي ​وليد جنبلاط​ تلقى برقية جوابية من أمير دولة ​الكويت​ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، جاء فيها: "يطيب لنا أن نعرب لكم عن خالص الشكر على ما ضمنتموه في رسالتكم الكريمة من مشاعر طيبة وتمنيات صادقة تجاهنا، والتي هي محل التقدير والاعتبار. كما نثمن ما أبديتموه من ثناء لدعمنا للجمهورية اللبنانية الشقيقة لاسيما في مجالي العمل الإنساني والتنموي، مؤكدين في هذا الصدد الموقف الراسخ لدولة الكويت في مساندة البلد الشقيق في مختلف المجالات. سائلين المولى تعالى أن يحقق للجمهورية اللبنانية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والإزدهار، وأن يديم عليكم موفور ​الصحة​ والعافية".

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