عناية عز الدين: لدعم القطاع الانتاجي والمبادرات الاهلية

دعت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب عناية عز الدين "الحكومة اليوم تقع تحت مجهر المراقبة والمتابعة الشعبية والنيابية، وتشكل فرصة لإيجاد تغيير إيجابي على مستويات عدة".

وشددت على ضرورة "تعزيز الوحدة الوطنية والحرص على الاستقرار، في ظل الظروف الإقليمية والدولية شديدة الحساسية، التي تسود بعد إعلان صفقة القرن التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية بكل أبعادها، الأرض والمقدسات واللاجئين وكامل الحقوق"، معتبرة أن "إعلان صفقة القرن يتطلب تمسك اللبنانيين بثوابتهم وعناصر قوتهم"، داعية "الشعب الفلسطيني إلى "تحصين الموقف الموحد والتكاتف وتعزيز مقاومتهم".

ونوهت بالمعرض، معتبرة أن "هذه الخطوة تشكل تذكيرا بقدراتنا على الإنتاج والاعتماد على أرضنا وزراعتنا ومهاراتنا الذاتية"، لافتة الى ان "المنتجات والحرفيات التي عرضت في المعرض تشكل نواة في السلة الغذائية والحاجات المنزلية الضرورية، وهذا يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي والوطني، اضافة إلى خلق مهن وفرص عمل للأيادي العاملة، ويخفض مستويات البطالة ويؤسسس لدورة اقتصادية داخلية تعزز العملة الوطنية وتؤمن السيولة لعائلات متوسطة أو قليلة الدخل".