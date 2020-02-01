نصرالله: العقدة الأولى أمام الحكومة وهو إعادة الوضع الإقتصادي إلى سكة الإستقرار

عبّر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​ عن تفاؤله اتجاه أداء ​الحكومة​ الحالية "الذي سيوصل إلى بيان وزاري يحمل وعودا إيجابية ل​لبنان​يين"، وقال "ننطلق إلى ذلك من خلال عدة محطات ظهرت في أداء الحكومة أثبتت فيها جدية ومسؤولية عالية في التعاطي مع إعداد ​البيان الوزاري​ لاسيما منها التركيز على الشأن ​الإقتصاد​ي من خلال فريق العمل الذي شكله دولة رئيس الحكومة والذي يعود إليه بالإستشارة من أجل التركيز على النقاط الأساسية المهمة التي يجب أن ينطلق منها بمعالجة ​الأزمة​ الإقتصادية، والتي تشكل المشكلة الأساس والعقدة الأولى أمام الحكومة وهو إعادة الوضع الإقتصادي إلى سكة الإستقرار الوطني العام الذي ينشده اللبنانييون".

وخلال استقباله وفودا شعبياً في مكتبه في بلدة سحمر، قال نصرالله "هذا الوضع الإقتصادي الذي يحتاج إلى استعادة ثقة اللبنانيين من جهة ومن جهة أخرى استعادة ثقة الخارج كما دول المنطقة، استعادة ثقة اللبنانيين تسبب عودة اللبنانيين إلى ​المصارف​ وإعادة أموالهم التي اختزنوها في بيوتهم وهي تصل إلى عدة مليارات من ال​دولار​ات، وكذلك استعادة ثقة الخارج تؤدي إلى التعاون من أجل تقديم قروض و​مساعدات​ من الخارج للبنان هو بأمس الحاجة إليها لإعادة إطلاق ورشة العمل الإقتصادية المطلوبة"، واعتبر أن ذلك لا يكفي "بل ما هو مطلوب أن نراه في البيان الوزاري على المستوى الإقتصادي هو إعادة ورشة العمل الإقتصادية المحلية التي تؤسس لإقتصاد جديد ينطلق من ممارسة تختلف عن النموذج السابق والذي أدى إلى وصول لبنان إلى ممارسة الإقتصاد الريعي الذي أوصلنا إلى المئة مليار دولار دين وهبوط على جميع المستويات وأيضا المطلوب هو تعزيز العامل الإنتاجي في الإقتصاد، تعزيز ​الصناعة​ و​الزراعة​ وغيرها مما يؤدي إلى استقلالية إقتصادية متكاملة بكل ما تعني الكلمة من معنى".

واعتبر نصرالله أن :"الأمور ذاهبة في هذا الإتجاه وان شاء الله نجد قريبا عوامل تدعو إلى التفاؤل وإلى بدء الخروج من الأزمة التي بلغناها بالحد القاسي التي وصلنا إليه".