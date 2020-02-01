أكّد وزير الخارجية ​ناصيف حتي​،أنّ "​لبنان​ ملتزم بمبادرة السلام العربية التي تؤدي إلى قيام ​الدولة الفلسطينية​ المستقلة وعاصمتها "​القدس الشرقية​" و​حق العودة​ ورفض ​التوطين​". ولفت في كلمة له خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن خطة السلام الأميركية، في العامصة المصرية ​القاهرة​، إلى أنّ "تقييمنا لأي مبادئ أو مجموعة أفكار لتحقيق السلام، هو مدى التزامها بمبادئ القانون الدولي وقرارات ​الأمم المتحدة​ ذات الصلة، ورؤية جهات النزاع كافّة، فلا يمكن التفاوض ضمن فراغ مرجعي". وشدّد على أنّ "المطلوب منّا ونحن في البيت العربي الّذي يجب أن نعمل على تحصينه جميعًا، توفير أنواع الدعم كافّة للموقف الفلسطيني، والتحرّك دوليًّا للعمل على تحقيق السلام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حتي: المطلوب عربيا توفير الدعم للموقف الفلسطيني والتحرك دوليا للعمل على تحقيق السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.