لفت وزير خارجية عمان يوسف بن علوي في كلمة له خلال اجتماع ​جامعة الدول العربية​ الى أننا " ندعم مساعي ​الشعب الفلسطيني​ للحصول على حقوقه التاريخية"، مشيرا الى أن "​الجامعة العربية​ تتوقع من ​واشنطن​ الاستجابة لدعوات تأكيد حقوق الشعب الفلسطيني"، مضيفا :"الخطة الاميركية يجب دراستها وتعديل بعض ما ورد فيها".

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كانت هذه تفاصيل خبر بن علوي: نتوقع من واشنطن الاستجابة لدعوات تأكيد حقوق الشعب الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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