ايمن الصفدي: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل في المنطقة

اشار وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي الى انه ستظل ثوابت ​الأردن​ التي لا تتغير ومواقفنا إزاء ​القضية الفلسطينية​ التي لا تتبدل ومصالح الأردن الوطنية العليا التي لا مساومة فيها أو عليها الأسس التي تحكم تعامل المملكة مع كل المبادرات والطروحات المستهدفة حل القضية الفلسطينية وتحقيق ​السلام​ العادل.

ولفت الصفدي في الاجتماع الطارئ الذي تعقده ​جامعة الدول العربية​ في ​القاهرة​ على مستوى وزراء الخارجية العرب، الى أن تاريخية اللحظة تفرض أن يخرج من جامعتنا العربية اليوم موقف موحد، يؤكد ثوابت السلام العادل الذي لن تنعم المنطقة ب​الأمن​ والاستقرار والسلام الشامل من دون تحقيقه، على الأسس التي تضمن قبول الشعوب به، ليكون دائماً شاملًا.

واكد ان حل الدولتين، على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل.