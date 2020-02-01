النشرة: الجيش السوري يكثف عملياته العسكرية على محور خان طومان

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​، بأن "​الجيش السوري​ كثف عملياته العسكرية على محور خان طومان ب​ريف حلب​ الغربي، وتمكن من تحرير قريتي ​الخالدية​ والقلعجية وتلال عدة".

وفي ذات السياق، لفت الى ان الجيش واصل عمليته على محور تادف وتل رحال في الريف الشمالي كما استهدف تحركات المسلحين في مناطق متفرقة من الارياف الحلبية، ويحاول الجيش السوري التقدم باتجاه كفرناها والاتارب بالريف الغربي.