شكري: التوصل للتسوية الشاملة والعادلة مفتاح لاستعادة السلام بالشرق الأوسط

شدّد وزير الخارجية المصرية ​سامح شكري​، على أنّ "مصر مع الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني". ولفت في كلمة له خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في العاصمة المصرية ​القاهرة​، بشأن خطة السلام الأميركية، إلى أنّ "محدّدات تسوية السلام لم تتغيّر وتستند إلى قرارات الشرعية والمبادرة العربية"، مركّزًا على أنّ "التوصّل إلى التسوية الشاملة والعادلة يُعدّ أحد المفاتيح لاستعادة السلام في منطقة ​الشرق الأوسط​ ككل".

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