وقفة احتجاجية بنيويورك ضد صفقة ترامب المزعومة

دبي - بواسطة محمد فارس © Albawaba.com قدمت بواسطة

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، الجمعة، وقفة احتجاجية رافضة لخطة السلام المزعومة التي أعلن عنها الرئيس، دونالد ترامب، وتعرف إعلامياً باسم “صفقة القرن”.

ودعت للوقفة العديد من منظمات المجتمع المدني المؤيدة لفلسطين، وبمشاركة يهود أرثوذكس مناهضية للصهيونية، حيث احتشدوا أمام مقر بلدية مدينة نيويورك؛ لإدانة خطة ترامب المزعومة.

وسيم كنعان الذي شارك في الوقفة ممثلًا لمنظمة “المسلمون الأمريكيون من أجل فلسطين”، قال في كلمة ألقاها “صفقة القرن المزعومة ما هي في حقيقة الأمر إلأ سرقة القرن”.

وأوضح كنعان أن الخطة المزعومة التي يمليها ترامب على الفلسطينيين، لا يوجد بها جانب واحد فقط يمكن قبوله، مضيفًا “لقد ماتت هذه الخطة قبل أن تولد”.

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من جانبه قال حاخام يهودي في كلمة له إن اليهود المناهضين للصهيونية لا يعترفون بهذه الخطة، مضيفًا “وهذه الوقفة التي نشارك بها خير دليل على ذلك”.

وشدد على أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هو إنها الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

والثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن “صفقة القرن”، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وتتضمن الخطة التي رفضتها السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية “متصلة” في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل. (الأناضول)