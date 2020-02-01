ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى 259 وعدد المصابين يتجاوز 11 ألفا

دبي - بواسطة محمد فارس © Albawaba.com قدمت بواسطة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 259، مشيرة إلى أن عدد المصابين وصل إلى 11791 شخص.

موسكو - سبوتنيك. وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "حصلت لجنة الصحة الوطنية بالصين حتى 31 كانون الثاني/ يناير بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 11791 شخص، من بينهم 1795 بحالة حرجة، وفارت 259 شخصا الحياة، وتعافي 243 شخصا".

وأضافت أنه تم رصد 2102 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا، وتم الكشف عن 13 إصابة في هونغ كونغ و7 في ماكو، و10 حالات في تايوان.

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا القاتل في البلاد.

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كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تسجيل حالة سابعة بفيروس كورونا.

هذا وأفادت تقارير إلى أن هذا الفيروس القاتل الذي ظهر في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين، انتقل في أقل من ثلاثة أسابيع إلى نحو 18 دولة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية مساء الخميس الماضي، فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.