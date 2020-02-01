شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لمنصب نقيب المحامين: "النقابة ميتة.. ونبضها واقف وتحتاج لثورة شاملة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم ظهر اليوم السبت، أيمن عبدالعزيز محمد أحمد، المحامي بالنقض والإدارية العليا، بأوراقه للترشح على مقعد نقيب المحامين، فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم، فى اليوم الثالث على التوالى ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى غدا الأحد.

ومن جانبه، قال أيمن عبد العزيز فى تصريحات صحفية له، أن نقابة المحامين تحتاج لثورة شاملة، متابعا :" النقابة ميتة الآن مافيش أى نبض للنقابة سأسعى لتصحيح الأوضاع".

وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح ،لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة،و لجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

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ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الأثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير و الفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .