شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يلزم موظفي المجلس بـ"البدلة والكرافته": حفاظاً علي مكانة المؤسسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، تعليمات مشددة للموظفين علي ضرورة الالتزام الزي الرسمي المناسب، أثناء التواجد داخل أروقة البرلمان، وذلك حفاظا علي مكانة المؤسسة التشريعية العريقة والمظهر اللائق للعاملين بها، وذلك حتي لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.

وقال فوزي، خلال المنشور الذي تم توزيعه على كافة الإدارات الموجودة بالبرلمان:" يلتزم كافة السادة العاملين بالأمانة العامة للمجلس بجميع درجاتهم بارتداء الزي الرسمي المناسب (بدلة - ربطة عنق) بالنسبة للعاملين، وزي رسمي مناسب (فورمال) بالنسبة للعاملات، منعا للمسائلة القانونية".

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ويأتي المنشور الذي تم توزيعة وتعليقة بأروقة البرلمان الرئيسية، في ضوء الاختصاصات الممنوحة للأمين العام للبرلمان في المادة 416 من اللائحة الداخلية للبرلمان بالإشراف علي جميع إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها وهو مسئول أمام الرئيس عن حس سير الأعمال فيها.

ويحظي المستشار محمود فوزى، الذى اختاره مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لتقلد منصب أمين عام المجلس، 1 أكتوبر 2019 ، بخبره واسعة فى العمل النيابى، بدأت منذ كان عضواً بالفريق الاستشارى المعاون للمستشار محمد أمين المهدى، الذى تم اختياره ليتقلد أول حقيبة للعدالة الانتقالية، فى أعقاب ثورة 30 يونيو.