لأول مرة.. “المستشارين” يستعد للاقتطاع من تعويضات البرلمانيين المتغيبين

بعدما عاد موضوع غياب المستشارين البرلمانيين إلى الواجهة من جديد، ليستأثر باهتمام أعضاء مكتب المجلس، في اجتماعاتهم الأسبوعية، علم “اليوم 24″، أن مكتب المجلس ناقش الموضوع في الاجتماع الثاني على التوالي، وقرر بدء الاقتطاع من تعويضات المتغيبين.

واتخذ مكتب المجلس في اجتماعه مؤخرا، القرار رقم 01/03/2020، الذي يقضي بتفعيل مقتضيات النظام الداخلي، للتعاطي مع التغيبات غير المبررة لأعضاء المجلس عن أشغال الجلسات العامة واللجان الدائمة، بحسب منطوق القرار.

وتقرر عرض الموضوع على ندوة الرؤساء، للتشاور بشأن حالات العذر المقبولة، وتوجيه مراسلة في الموضوع إلى رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات.

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وكان المكتب صادق في اجتماع سابق، على القرار رقم 01/02/2020، الذي يقضي بتكليف الخليفة الثاني للرئيس، عبد الاله الحلوطي، بفحص الأعذار المقدمة من طرف أعضاء المجلس، للتغيب عن الجلسات العامة.

وبحسب نفس القرار، سيكون الحلوطي مطالبا بعرض اقتراحات على المكتب، حول التدابير المناسبة للتعاطي مع الغيابات، وفقا لأحكام النظام الداخلي ذات الصلة.

وقرر مكتب المجلس أيضا، بإدراج موضوع حضور وغياب أعضاء المجلس عن الجلسات العامة، في جدول أعمال اجتماع ندوة الرؤساء.