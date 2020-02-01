نجم تشيلسي يرفض التجديد.. وبرشلونة يخطط لضمه خلال الانتقالات الصيفية

رفض النجم البرازيلي لفريق تشيلسي ويليان تجديد عقده مع الفريق، والذي ينتهي يوم 30 يونيو المقبل، وفق ما كشفته وسائل إعلام إسبانية.
وأكدت صحيفة “ماركا”، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن لاعب تشيلسي أدار ظهره لمحاولة مسؤولي فريقه إقناعه بتجديد عقده، مبرزة في السياق ذاته أن العديد من الأندية الأوروبية تسعى جاهدة للظفر بخدماته.
وشدد المصدر ذاته على كون مسؤولي فريق برشلونة الاسباني يضعون اللاعب ضمن اهتماماتهم في أفق التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأوضح ذات المصدر أن مسؤولي الفريق الكتلاني اجتمعوا في مناسبات عديدة مع وكيل اللاعب في أفق التوصل إلى اتفاق ينتقل بموجبه لاعبه تشيلسي إلى القلعة الكتالونية.
وأكد المصدر نفسه أن شركة “سبور أنفيست” التي تدير أعمال اللاعب هي نفسها التي تشرف على تعاقدات اللاعب السابق لبرشلونة كوتينهو.
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