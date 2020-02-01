فريق إسباني يتعاقد مع لاعب مغربي في آخر لحظات “الميركاتو”

تعاقد فريق رايو فاييكانو مع اللاعب السابق للمنتخب الأولمبي ياسين قاسيمي، وفق ما كشفته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”.

وأعلن فريق إلتشي عن مغادرة لاعبه المغربي خلال اللحظات الأخيرة من “الميركاتو” الشتوي والتحاقه بفريق رايو فاييكانو الممارس بدوره بدوري الدرجة الثانية الإسباني. وخاض قاسمي، الذي ظلت رسميته لا تناقش مع مدرب فريقه السابق خوصي روخو، 24 مباراة من أصل 25 سجل خلالها 7 أهداف.

وأثنى فريق إلتشي، من خلال بلاغ له، على العمل الذي قام به قاسيمي رفقة المجموعة، وكذا إحترافيته الكبيرة في التعامل، متمنيا له المزيد من التوفيق في مساره الكروي.

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