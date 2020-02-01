المحدوفي لـ “اليوم 24″: ” الرجاء كنسالها 118 مليون والجامعة والمحكمة ما نصفونيش”

شدد هشام المحدوفي، اللاعب السابق للمنتخب الوطني، على كونه ينتظر الإفراج عن مستحقاته العالقة بذمة الرجاء، والمحددة في 118 مليون سنتيم.

وقال المحدوفي، في اتصال هاتفي خص به “اليوم 24″، إن مسؤولي الفريق الأخضر تنكروا له ولم يصرفوا مستحقاته العالقة بين 2010 و2012، مبرزا أنه تعرض للإصابة مع الفريق بمدينة الدار البيضاء خلال مباراة أمام فريق حسنية أكادير.

وتابع المحدوفي قائلا” توصلت فقط بمبلغ 20 مليون سنتيم عن العام الأول و6 ملايين سنتيم كتعويض عن العملية الجراحية التي خضعت لها بفرنسا، رغم أن التكاليف تجاوزت هذا المبلغ”.

واستطرد قائلا” الجامعة لم تنصفني، والمحكمة قضت بعدم الاختصاص رغم أنها حكمت في ملف مشابه لصالح اللاعب سمير أيت بيهي في نزاعه مع فريقه الدفاع الحسني الجديدي”.

وختم قائلا” فكرت في اللجوء إلى “الفيفا” لكن طلب مني بلجيكي وضع مبلغ 20 مليون سنتيم كضمانة، أتمنى تسوية المشكل بشكل ودي دون اللجوء إلى الاتحاد الدولي”.