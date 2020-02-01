“عمارة المظالم”.. مواطن يعتلي مقر نقابة الصحافة ويهدد بالإنتحار

يشهد شارع الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط في هذه الأثناء، حالة استنفار بعدما هدد أحد الأشخاص بالإنتحار من فوق إحدى العمارات بالمنطقة التي تقع في قلب العاصمة، وعلى مقربة من برج الإتصالات الذي اشتهر بإسم “عمود المظالم” بعدما شهد عدة محاولات انتحار مماثلة.

وأقدم الشخص المعني على اعتلاء سطح العمارة، التي تضم مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالشارع المذكور، على بعد أمتار من محطة القطار الرباط المدينة، مهددا بإلقاء نفسه والإنتحار.

ولم تعرف بعد دوافع هذا الشخص في إقدامه على هذه الخطوة، فيما تجري محاولات لإقناعه بالعدول عنها.